Включая тех, кто уже много лет платит: теперь россияне смогут отдавать меньше по ипотеке

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Поясняется, что сэкономить средства можно на страховке. На послабления теперь идут около 70% компаний. Отмечается, что с начала года средняя цена сократилась на тысячу рублей — теперь составляет 7 828 рублей.

По словам экспертов, это связано с тем, что интерес граждан к ипотеке падает. А также свою лепту внесла конкуренция. Аналитики обрадовали россиян тем, что прогнозируют дальнейшее снижение стоимости страховки.

Это будет происходить на фоне того, что банки обяжут информировать заемщика о возможности застраховать жилье в любой компании, предоставляющей соответствующие услуги, пишет «Коммерсантъ».