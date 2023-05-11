Включая тех, кто уже много лет платит: теперь россияне смогут отдавать меньше по ипотеке

В России многие граждане берут ипотеку, чтобы обзавестись жильем. А так как квартиры дорожают, то платить приходится весомые суммы. Однако теперь россияне смогут меньше платить по ипотеке. Это касается и тех, кто уже оформил жилищный кредит, и тех, кто только собирается это сделать.
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Поясняется, что сэкономить средства можно на страховке. На послабления теперь идут около 70% компаний. Отмечается, что с начала года средняя цена сократилась на тысячу рублей — теперь составляет 7 828 рублей.
По словам экспертов, это связано с тем, что интерес граждан к ипотеке падает. А также свою лепту внесла конкуренция. Аналитики обрадовали россиян тем, что прогнозируют дальнейшее снижение стоимости страховки.
Это будет происходить на фоне того, что банки обяжут информировать заемщика о возможности застраховать жилье в любой компании, предоставляющей соответствующие услуги, пишет «Коммерсантъ».