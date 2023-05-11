Гороскоп на 12 мая: какой знак сможет позволить себе поддаться соблазнам

Примечательно, что астрологи способны заглянуть в будущее. Благодаря звездам они делают прогнозы. На этот раз эксперты поделились гороскопом на 12 мая. Они рассказали, кого ждет удача в любви, а кто сможет поддаться соблазнам.
Овны станут жертвами соблазнов. Они будут сопротивляться, но соблазнов будет так много, что устоять будет нереально. Астрологи отметили, что они могут себе это позволить.
Тельцам нужно взять себя в руки и прекратить споры. Лучше их отодвинуть на задний план.
Близнецы смогут сами повлиять на то, чтобы стать счастливыми: нужно просто держать язык за зубами.
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Ракам пора уже не углубляться в иллюзии и начать действовать. Тревога окажется беспочвенной.
Львы переживут резкие перемены в жизни.
«Не очень-то и хотелось» – девиз Дев, у которых что-то не получилось.
Весы смогут выделить свои слабые места и изменить свои планы на будущее.
А Скорпионов станут преследовать проблемы. Техника будет выходить из строя, а нервы начнут сдавать.
Стрельцы сильно устанут, у них не останется сил.
Козерогам придется заняться решением проблем, которые они отодвигали в дальний угол.
Водолеям не надо оглядываться на свое окружение – вам могут быть полезны совсем другие вещи.
Рыб ждут настоящие качели, сообщает телеканал «Мир 24».