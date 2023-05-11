Старый сантехник показал: как без тросика убрать засор из слива — вся дрянь разом выскочит

Многие лайфхаки с дешевыми домашними средствами вроде соды и уксуса, да и дорогими покупными тоже, от засора труб просто не работают!

Дело в том, что в засорах далеко не всегда участвуют растворимые вещества. Если в вашем доме живет четвероногий питомец или хотя бы одна женщина с длинными волосами, ваши душ, ванна и раковина будут засоряться периодически. И этого фактически не избежать.

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Никакой уксус волосы и шерсть до конца не растворит, тут точно придется либо разбирать смеситель, либо прочищать тросиком. Но что делать, если это выполнить не представляется возможным?

На помощь придет обычная пластиковая трубочка для коктейлей. Сделайте на ней несколько надрезов под углом примерно в 45 градусов, чтобы получились острые уголочки. И просуньте подготовленную трубочку в слив, для надежности чуть подвигайте внутри.

Уголки подцепят на себя всю скопившую грязь внутри и особенно волосы. После этого уже можно насыпать в трубу соду, залить ее уксусом и кипятком, чтобы все очистилось окончательно.

Источник: дзен-канал My DIY cat