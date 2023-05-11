Засмеетесь, когда узнаете: унитаз становится белее снега, если на ночь его залить этим средством

Вы никогда не увидите на своем унитазе желтых пятен и известковых разводов, если приобретете за сущие копейки средство, знакомое с советских времен. А всего-то понадобится обычная «Белизна»!

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Чтобы ваша сантехника засияла белизной, средство нужно правильно использовать. При обычной чистке удаляются поверхностные отложения, темные пятна от мочевого камня могут остаться.

Поэтому делайте данную обработку на ночь. Вылейте в чашу унитаза отбеливатель, далее распределите состав по всем стенкам. Если налет сильный, сверху состава уложите бумажную салфетку или туалетную бумагу. Лучше тут сработает «Белизна» в гелеобразном состоянии, чем в жидком, поскольку она эффективнее закрепится на санфаянсе.

Утром все, что вам нужно будет сделать, — это смыть унитаз. Он будет просто сияющим!

Источник: дзен-канал «Мастер-ОК»