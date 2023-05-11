Никогда не вносите эти удобрения под помидоры: сами губите и потом удивляетесь

Самое лучшее удобрение для томатов при высадке саженцев в грунт – это древесная зола. Она богата калием и фосфором, которые развивают корневую систему, основу растения.

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После такой подкормки томаты смогут давать ранний крупный и вкусный выражай.

А вот от внесения азотного удобрения в лунки под помидоры нужно отказаться! При внесении азота томаты активно наращивают листовую массу, но плодов в этом случае будет очень мало или их не будет совсем. О таких томатах говорят, что они «жируют», но огородников это совсем не радует, ведь урожайности нет.

Источник: дзен-канал «Земляничная поляна. Сад, огород, цветник»