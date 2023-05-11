Озвучен настоящий курс доллара: показатель ошеломил многих — не готовы к таким цифрам

Курс доллара решил удивить россиян в четверг 11 мая. После стабильного роста он перешел к понижению. И уже сейчас торгуется за 75,41 рубля.

Вместе с тем, эксперты полагают, что «американец» способен на резкий взлет с выдачей ошеломительных цифр. Не исключено, что многие будут не готовы к таким цифрам.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов полагает, что в мае доллар способен колебаться до 80 рублей. Курс евро будет находиться в диапазоне 84-89 рублей.

Источник: 1prime.ru