Роскачество назвало лучший сервелат из натурального мяса — без стабилизаторов вкуса и нитрозаминов

Роскачество провело независимую экспертизу, назвав лучшую марку сервелата. Эта колбаса соответствует нормам ГОСТа. Она безопасна к употреблению, в ней нет примесей и стабилизаторов вкуса. Самое главное — этот сервелат готовят из натурального мяса. Так что качество у колбасы наивысшее.

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В ходе исследования были проверены колбасы 29 торговых марок. При оценке учитывались не только результаты экспертизы, но и мнение потребителей.

Одним из лучших был признан сервелат торговой марки «Клинский». Это колбаса не содержит консервантов. В составе не обнаружено нитрозаминов — это означает, что сервелат приготовлен из качественного сырья, производитель не экономил.

По материалам vnimanie.pro