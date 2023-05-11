Топовые пельмени из натурального мяса — фарша в них больше, чем теста: Роскачество

В Роскачестве назвали лучшую торговую марку пельменей. Эта продукция отвечает всем параметрам качества и соответствует ГОСТу.

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Специалисты ведомства проверили пельмени 48 торговых марок. Главным критерием стало наличие мяса в продукции, качество, состав, лепка (рвется ли тесто при варке) и безопасность.

Наивысший балл получили пельмени торговой марки «Папа может». Они не содержат консервантов и других примесей. В них больше начинки, чем теста. Пельмени умеренно соленые. Тесто не крошится и не разваливается.

По материалам vnimanie.pro