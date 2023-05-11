Такого еще не было! Доллар достиг рекордно низкого курса — биржа впала в оцепенение

Последние торги на Мосбирже закончились рекордными для мая показателями. Доллар понизился до цифры в 75,41 рубля!

И это при том, что эксперты прогнозировали в последний месяц весны курс в 77 рублей минимум. Максимум — 80 рублей.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, на положение дел повлияло снижение спроса на доллар со стороны импортеров. Также произошла техническая корректировка стоимости валюты после резкого скачка в начале года.

Эксперты не исключают, что курс доллара мог так измениться под натиском спекулянтов. При этом валюта США до сих пор не перепродана.

Источник: 1prime.ru.