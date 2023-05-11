Роскачество назвало лучший фарш для котлет — в составе только свежайшее сырье, по ГОСТу

Эксперты Роскачества нашли одну из лучших торговых марок фарша для котлет. Эту продукцию можно встретить в супермаркетах — качество соответствует ГОСТу, а цена приятно удивит.

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Всего в рамках экспертизы проверили 18 торговых марок, они прошли проверку по шести критериям. Главное, на что обращали внимание — состав, свежесть и качество готового фарша.

Наивысший балл по итогам проверки получил фарш «Домашний» торговой марки «Хороший вкус». Эта продукция, как дали понять в Роскачестве, совершенно безопасна, приготовлена из свежего качественного сырья, содержит достаточное количество белков и жиров, а также соответствует заявленной массе.

По материалам vnimanie.pro