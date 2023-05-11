Для томатов лучше этого удобрения не существует: внесите при посадке – плоды с тыкву!

Опытные огородники знают, что лучше древесной золы для подкормки томатов нет ничего. Если вносить ее при высадке в лунку, помидоры будут радовать вас урожаем – плоды вырастут крупными, сочными, сладкими.

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Приготовить древесную золу – проще простого. Собирайте со своего же участка все обрезанные веточки и ненужные дощечки и сжигайте их.

Впрочем, и эта подкормка – не предел мечтаний садовода. Ее можно улучшить яичной скорлупой, которую легко насобирать в короткие сроки. Растолките ее и смешайте с золой в равных пропорциях.

В золе много калия, макро- и микроэлементов, которые способствуют росту и развитию корневой системы томата. А скорлупа выступает отличным разрыхлителем и помогает полезным веществам дойти «до цели».

Источник: дзен-канал «Земляничная поляна»