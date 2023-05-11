Лучшая сметана по ГОСТу — без пальмового масла и бактерий: экспертиза Роскачества

Эксперты Роскачества провели свое независимое исследование назвав марки лучшей сметаны, состав которых полностью соответствует ГОСТу. В этих образцах при анализе не было найдено пальмовое масло или опасные бактерии. Продукция полностью безопасна.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Список лучших марок вошли: «Лебедянь молоко», «Снежок», «Коровка из Кореновки», «Агрокомплекс Выселковский», «Вкуснотеево» и «Домик в деревне».

Первые четыре производителя получили Знак качества. В лаборатории установили отсутствие в сметане всех марок вредных ингредиентов.

По материалам vnimanie.pro