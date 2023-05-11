Какой кетчуп ни в коем случае нельзя покупать — сплошь консерванты, комочки и пузырьки

Отравиться можно и даже самым обычным кетчупом. На что нужно обратить внимание при покупке этого соуса. Советом с россиянами поделилась врач превентивной медицины Мадина Мусичова.

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Магазинные кетчупы далеко не всегда состоят из томатов. В некоторых соусах есть консерванты. Первое, на что нужно обратить внимание — это категория. Она должна быть «высшей» или «экстра». Чем короче состав на упаковке, тем лучше. Также нужно обратить внимание на дату производства.

«Чтобы увеличить срок хранения, производитель может добавить в кетчуп химические консерванты. Обязательно изучите цвет и консистенцию. Розовый оттенок свидетельствует о наличии красителей, а темно-коричневый — что в составе есть пюре из овощей. Идеальный цвет кетчупа — ярко-красный», — уточнила эксперт.

Главный показатель хорошего кетчупа заключается в консистенции — соус должен быть однородным, без пузырьков и комочков.

По материалам vnimanie.pro