Роскачество назвало лучшую говяжью тушенку по ГОСТу — в составе только натуральное мясо

В Роскачестве назвали лучшую торговую марку тушенки из говядины. Этот продукт можно найти на полках супермаркетов — цена вполне доступная, а качество отменное. Тушенка соответствует ГОСТу, в ее составе только натуральное мясо.

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Эксперты ведомства провели свою независимую проверку, взяв образцы 23 торговых марок. Наивысшую оценку получила говяжья тушенка торговой марки «Честный продукт».

Среди достоинств этой тушенки: она полностью безопасна, процент мяса и жира соответствует заявленному на упаковке. Массовая доля белков и жиров отвечает ГОСТу.

По материалам vnimanie.pro