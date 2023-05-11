Сразу сгниют! Сколько времени помидоры нельзя поливать после посадки

Опытные садоводы предупреждают - с поливом помидор после посадки надо быть очень осторожными! Иначе есть риск, что растение загниет и не будет расти.

Важно знать, что после того, как вы посадили томаты в почву - их нельзя поливать две недели. Корневая система будет отлично развиваться в это время. Ничего плохого не случится.

И уже через две недели помидоры можно опрыскать раствором бoрнoй киcлoтoй (5 грaммoв) нa 10 литрoв вoды. Речь идет о первых листиках, которые появятся из-под земли.

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