Никто не знает: сантехник раскрыл, зачем лить средство для мытья посуды в унитаз – все выбьет

Даже при аккуратном использовании унитаз может засориться и прекратит сливать воду в канализацию. Если вы не хотите вызывать сантехника или не имеете желания, воспользуйтесь проверенным лайфхаком для устранения засоров.

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Итак, подогреваем 4 литра воды, но не доводим ее до кипения, чтобы не лопнула сантехника.

Выливаем в унитаз около 150 миллилитров средства для мытья посуды, оставляем на некоторое время, пока греется вода.

Постепенно выливаем горячую воду в чашу унитаза, ждем около четверти часа. И когда заметим, что слив стал прочищаться, а вода уходить в канализацию, спускаем воду.

Источник: novochag.ru