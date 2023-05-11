Доллар рухнет до 30 рублей! Что будет с «американцем» в случае дефолта в США - пузырь лопнет

Экономисты все больше говорят о неизбежном дефолте в США. Такое случается, когда у страны скапливается огромный госдолг, и платить по счетам они уже не могут.

А в Америке потолок был достигнут в январе этого года - 31,4 триллионов долларов. И это притом, что у России эта сумма - 945,582 миллиардов долларов, то есть в 31 раз меньше.

«Если дефолт случится, то курс доллара обвалится на 60%. Американская валюта также в принципе перестанет быть доминирующей мировой валютой. То есть пузырь лопнет», - заявил аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Если доллар действительно грохнется на 60%, то «американец» в России будет стоит 30 рублей.

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