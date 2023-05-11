Как вытравить одуванчики с дачи — живучие сорняки раз и навсегда оставят сад и огород

Есть несколько проверенных способов, чтобы вывести одуванчики с дачного участка — живучий сорняк раз и навсегда оставит сад и огород. Причем совершенно не обязательно использовать едкие химикаты, которые принесут больше вреда, чем пользы. И в результате пострадают те культуры, которые были по весне посажены на огороде. Есть более простые способы, и к тому же совершенно безопасные для природы.

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Способ первый: перекопать сад и клумбы весной. С помощью этого можно заранее аккуратно извлечь из почвы все корешки сорных трав. Трудозатратно, но зато действенно. Одуванчиков год от года будет становиться все меньше на дачном участке.

Способ второй: накрыть весь огород агроволокном (если весной не собираетесь пользоваться этим участком) — в таком случае одуванчики не смогут прорасти и дать новые семена.