Какое копеечное средство можно использовать вместо дезодоранта: эффективность не хуже!

Обычная пищевая сода с успехом может заменить дорогие дезодоранты, цена на которые откровенно не радует в последнее время.

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Да и состав этих химических средств нередко вводит в исступление.

Если вы заботитесь об экологичности и не хотите впустую тратить деньги, обрабатывайте подмышечные впадины содой. С ней вы долго не почувствуете запах пота, поскольку она отлично нейтрализует биологические выделения.

Источник: Telegram-канал «Женские советы».