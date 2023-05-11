Как очистить воду без фильтров — три надежных способа

Фильтры для водопроводной воды стоят в магазине дорого. И ни у всех есть возможность пользоваться ими на регулярной основе. Но есть три способа — как очистить воду без специальных приспособлений.

В первую очередь, речь идет о кипячении. При высокой температуре опасные бактерии в воде погибают.

Также наши бабушки часто отстаивали воду. Считалось, что в этом случае микробы оседали на дне, а сверху вода очищалась.

Ну, и заморозка! Отправьте воду в морозилку. А затем лед снова растопите. Бактерии также погибнут.

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