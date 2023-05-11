Как удобрять дачную клубнику, чтобы она стала еще слаще — медовая на вкус

Каким удобрением можно добиться того, чтобы дачная клубника стала еще слаще — будет медовой на вкус. Просто объедение! Соседи так и позеленеют от зависти, распробовав урожай клубники на ваших грядках.

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Для начала нужно определить, на какой почве была высажена клубника. Если в земле много кальция, то ягоды никогда не будут сладкими. Даже при хорошем поливе в самые знойные дни лета. Этот элемент не дает сахару образовываться в клубнике. Вот почему грядки нельзя удобрять золой. Весь урожай ягод пойдет прахом.

Чем же подкармливать клубнику — идеально подойдет слабокислое удобрение. А если почва очень щелочная, то можно нейтрализовать ее удобрениями для гортензий.

Если соблюдать эти простые правила, то урожай клубники будет слаще меда.