Что будет, если бросить в унитаз дрожжи на ночь: эффект мгновенный — желтизна отвалится

Что будет, если на ночь бросить в унитаз дрожжи — это средство поможет избавиться от желтого налета и других загрязнений. Жаль, что раньше не знали!

Сэкономили бы кучу денег на дорогих средствах бытовой химии с едкими отдушками. Оказывается, есть бюджетный и простой способ отмыть унитаз, не прилагая никаких усилий. Сойдет не только желтизна, с помощью дрожжей можно избавиться от кислого запаха в туалете.

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Для этого нужно развести пивные дрожжи в стакане кипятка. Далее, они начнут набухать, после чего их нужно вылит в чашу унитаза, оставив там на 8 часов, то есть на всю ночь.

Эффект мгновенный: от желтизны и известкового налета не останется и следа. Утром прополосните унитаз водой и пройдитесь ершиком. Готово! Туалет сияет чистотой.