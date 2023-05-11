Как парой капель аптечного средства превратить самый дешевый порошок в люксовый: стирайте только так

Обычный нашатырный спирт избавит ваше белье от пятен любой сложности, к тому же придаст ему яркость. Ткань станет такой, словно вы только что купили эти вещи в магазине!

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К слову нашатырь, использовали с успехом многие советские хозяйки, а современницы лишь стали вспоминать старые проверенные лайфхаки.

Итак, отмерьте 30-40 миллилитров нашатыря и залейте его в барабан стиральной машинки. В отсек для моющего средства засыпьте самый дешевенький порошок. Далее запустите обычный режим стирки и наслаждайтесь чистотой своего белья!

Источник: дзен-канал «Живи легко»