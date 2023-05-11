Чем нужно опрыскивать картофель на огороде для обильного урожая в сентябре — соседи ахнут

Как добиться того, чтобы урожай картофеля в сентябре был не просто обильным, а двойным. Для этого еще весной и летом нужно опрыскивать посадки специальным средством. Способ приготовления удобрения прост.

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Берем 20 литров воды, две чайные ложки медного купороса, чайную ложку марганцовки и шесть чайных ложек борной кислоты. Смесь нужно тщательно перемешать. Средство обычно распыляют на семенные клубни. Осенью урожай будет богатым, соседи только позавидуют.