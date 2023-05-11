Как прогнать муравьев с дачи — сами уйдут в лес: посыпьте муравейник этим средством

Как раз и навсегда прогнать муравьев со своей дачи, не нанеся при этом урон природе — есть гуманный способ, которым пользуются мудрые дачники. И заключается он в том, чтобы обработать муравейники, не разоряя жилища насекомых. Муравьи сами сбегут в лес и больше не вернутся. Попробуйте!

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Для этого нужно взять высушенную кофейную гущу и посыпать ею муравейники. А также прилегающие к нему грядки — лужайку и огород.

Муравьи просто не переносят этого запаха и поспешат покинуть свой муравейник. Эффект сохраниться надолго. К тому же, средство не нанесет вред почве и самим муравьям.