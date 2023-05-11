Богатые ароматы: какие духи пахнут как люксовые, но стоят копейки

Специалисты составили рейтинг духов, которые пахнут как дорогие и люксовые, но стоят при этом не дорого. Считается, что эти запахи притягивают внимание противоположного пола. Некоторые даже могут потерять голову.

В первую очередь, речь идет об аромате Cheap& Chic I Love Love Moschino. Этот цветочный древесно-мускусный парфюм обладает мягким запахом. И, кстати, его невозможно переборщить, духи выдерживают норму.

Запах свежих морских волн — A Girl In Capri от Lanvin.

Также духи Blue Seduction от Antonio Banderas будут очень популярны нынешним летом. В них слышны пион, жасмин и ландыш, дополненные малиной и пачули.

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