Почему всегда нужно садить рядом с клубникой томаты: увидите урожай — обалдеете

Поэтому на урожайности клубники очень хорошо скажется соседство с кустиками помидоров. Если вы посадите эти овощи рядом, то не увидите муравьев на ягоде и сможете снять урожай мечты.

Ну а для того, чтобы и томаты порадовали вас своими плодами, посадите около них свеклу, морковку, редис и белокочанную капусту ранних сортов. Эти культуры благотворно влияют на рост томатов и их урожайность.

Источник: дзен-канал My DIY cat