Почему всегда нужно садить рядом с клубникой томаты: увидите урожай — обалдеете

Аромат томатов не переносят муравьи, которые неравнодушны к клубнике и подчас могут уничтожить практически всю ягоду.
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Поэтому на урожайности клубники очень хорошо скажется соседство с кустиками помидоров. Если вы посадите эти овощи рядом, то не увидите муравьев на ягоде и сможете снять урожай мечты.
Ну а для того, чтобы и томаты порадовали вас своими плодами, посадите около них свеклу, морковку, редис и белокочанную капусту ранних сортов. Эти культуры благотворно влияют на рост томатов и их урожайность.
Источник: дзен-канал My DIY cat