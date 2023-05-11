Зачем в кофе добавлять щепотку соли: никогда напиток не был таким вкусным!

Кофе. Фото: Global Look Press

Вы не почувствуете никакого стороннего привкуса.

Иногда кофе по какой-то причине получается горьким (переварили или положили слишком много состава). Не стоит выбрасывать напиток или пить его без аппетита, просто попробуйте этот простой лайфхак в деле.

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Возьмите небольшую щепотку соли и бросьте в кофе. Он мгновенно избавится от горечи и станет вкуснее!

При этом можете не переживать — никакого соленого привкуса кофе не приобретет. И помните, что кофе в турке не должен кипеть. Как только появится пенная шапочка, тут же убирайте его с плиты.

Источник: Telegram-канал «Женские советы»

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