Зачем в кофе добавлять щепотку соли: никогда напиток не был таким вкусным!

Иногда кофе по какой-то причине получается горьким (переварили или положили слишком много состава). Не стоит выбрасывать напиток или пить его без аппетита, просто попробуйте этот простой лайфхак в деле.

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Возьмите небольшую щепотку соли и бросьте в кофе. Он мгновенно избавится от горечи и станет вкуснее!