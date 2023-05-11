Один пакетик лимонки — и ваш унитаз сияет! Как с легкостью убрать всю желтизну и пятна

Известковые отложения, мочевой камень и грязь легко отойдут от поверхности унитаза при помощи дешевенькой лимонки.

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Для этого нужно смешать лимонную кислоту с водой до образования густой пасты. Далее нанесите массу на загрязнения и оставьте минут на 15 для воздействия на наслоения.

Если налет застарелый, покройте массу сверху салфетками и увеличьте время. Далее пройдитесь щеткой или ершиком. Все потемнения сойдут мгновенно! Смойте.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»