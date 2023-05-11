Доллар круто понизил курс: цифры меньше даже самых смелых прогнозов — валютчики остолбенели

Последние торги Мосбиржи показали уверенное укрепление рубля и падение курса доллара ниже прогнозируемых цифр.
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Отечественная валюта поднималась несколько дней подряд, кроме падения понедельника. И этот курс был продолжен и дальше. Рубль активно торговался, вызывая интерес инвесторов. Чего не скажешь о долларе, который резко упал более чем на два рубля.
По последним данным Мосбиржи, американская валюта стоила 76,06 рубля. При этом финансовые эксперты прогнозировали на май минимальный его курс в 77 рублей.
Источник: 1prime.ru