Доллар круто понизил курс: цифры меньше даже самых смелых прогнозов — валютчики остолбенели

Последние торги Мосбиржи показали уверенное укрепление рубля и падение курса доллара ниже прогнозируемых цифр.

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Отечественная валюта поднималась несколько дней подряд, кроме падения понедельника. И этот курс был продолжен и дальше. Рубль активно торговался, вызывая интерес инвесторов. Чего не скажешь о долларе, который резко упал более чем на два рубля.