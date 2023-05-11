Как за 10 минут сварить свеклу: трюк с пакетом и дырочками

Теперь хозяйкам не нужно часами ждать, когда свекла сварится на плите в кастрюле. Кроме того, они больше не увидят ярких пятен от варки овоща на печи из-за расплескивания воды при готовке. А все благодаря простому лайфхаку с пакетом.
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Положите свеклу в целый полиэтиленовый пакет для пищевых продуктов, наполните его водой где-то наполовину овоща. Сверху плотно завяжите и сделайте несколько проколов – так, чтобы через их не вытекла жидкость.
Положите свеклу в пакете в микроволновку, установив полную мощность. Варите 10 минут или больше, если свекла крупная. Она сварится полностью, а рабочие поверхности останутся чистыми.
Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».