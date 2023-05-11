Полейте клубнику этой подкормкой в мае и все лето собирайте богатый урожай: садоводы дали рецепт на дрожжах

Чтобы урожай клубники порадовал грядущим летом, опытные садоводы советуют не забывать про подкормку. Апрель-май – время первого сдабривания ягоды, ее лучше полить полезным раствором. И для этого используются самые разные средства. Но мудрые дачники знают особенный секрет чудодейственного эликсира.

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Самое удивительное, что готовится он своим руками. Состоит он из нескольких важных ингредиентов, пропорции которых важно соблюдать. Возьмите 5 литров воды, полстакана сахара, полкилограмма натертого на терке картофеля, 150 гр хлеба, 50 гр кулинарных дрожжей, 3 ст ложки средства «Байкал» или «Восток» либо какой-то другой раствор с живыми микроорганизмами. Все смешивается, на три дня настаивается при комнатной температуре. По готовности раствор разводят четырьмя частями воды, на каждый кустик годы идет литр раствора.

По материалам сайта Izmor