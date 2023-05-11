Комары и мошки улетят без оглядки и других заберут: возьмите щепотку этой пряности – есть в каждом доме

Вслед за майским теплом к россиянам устремляются полчища комаров, мошек и других насекомых, которые жутко надоедают своим присутствием, а также больно кусают. Люди уже запасаются репеллентами в надежде, что весь этот гнус облетит их стороной. Но вечерами дома нет-нет да и прожужжит противный комар. И тут уже нужно действовать быстро и наверняка.

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Чтобы быстро прогнать надоедливых насекомых, можно взять народное средство в виде гвоздики. Пряность продается в любом супермаркете, возьмите пару щепоток и бросьте их на предварительно раскаленную на плите сковороду. После чего откройте окна, и сильный гвоздичный запах прогонит летающих надоед из вашего жилища.

По материалам сайта Pensnews