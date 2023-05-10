Целый год любви: астролог призналась, что только один знак зодиака ждет благословенный период

По словам Перл, в таком положении Юпитер оказывается раз в 12 лет. Скорпионы могут расшифровывать происходящее, как признак того, что им встретится любовь, новое знакомство.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А тем, кто уже в браке, Юпитер принесет очень удачное бизнес-сотрудничество, привлечение новых клиентов, а также выигрыш в судебных разбирательствах.

Астролог также добавила, что Юпитер все увеличивает. Она утверждает, что если Скорпионы хотят что-то получить от других людей – они обязательно получат. Перл поделилась прогнозом в своем YouTube-канале.