Целый год любви: астролог призналась, что только один знак зодиака ждет благословенный период

Астрологи способны заглянуть в будущее. Они регулярно делятся своими прогнозами. Май многие назвали сложным месяцем. Однако астролог Анжела Перл рассказала, какому знаку с середины мая звезды готовят настоящий сюрприз в любовной сфере.
Она призналась, что несказанно повезет Скорпиону, у которого Юпитер войдет в 7 дом – дом отношений и партнерства – и пробудет там целый год.
По словам Перл, в таком положении Юпитер оказывается раз в 12 лет. Скорпионы могут расшифровывать происходящее, как признак того, что им встретится любовь, новое знакомство.
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А тем, кто уже в браке, Юпитер принесет очень удачное бизнес-сотрудничество, привлечение новых клиентов, а также выигрыш в судебных разбирательствах.
Астролог также добавила, что Юпитер все увеличивает. Она утверждает, что если Скорпионы хотят что-то получить от других людей – они обязательно получат. Перл поделилась прогнозом в своем YouTube-канале.