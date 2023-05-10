Аналитики такого не предвидели, лучше не знать этих цифр: озвучен новый курс валют — что дальше, неизвестно

По итогам торгов на Московской бирже в эту среду, 10 мая, рубль уверенно укрепился по отношению к основным валютам — доллару, евро и юаню.

Курс доллара к закрытию торгов упал на 2,13 рубля, до 76,06 рубля, юаня — на 29 копеек, до 10,96 рубля, евро — на 2,7 рубля, до 83,55 рубля.

Аналитики такого падения доллара не предвидели. Финансисты прогнозировали небольшое снижение курса доллара и евро по отношению к рублю, но такие цифры не озвучивали. Тем же, кто не интересуется результатами торгов, лучше эти показатели и не знать.

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