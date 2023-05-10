Переломный ход в истории человечества: астролог раскрыл, когда начнутся катастрофы, связанные с водой

В этом году не раз случались катаклизмы. Были землетрясения, а также просыпались вулканы. Природа словно напоминает, что имеет большую разрушительную силу. Астролог и нумеролог Алексей Фандеев уверен, что это только начало. Он рассказал о том, что 16 мая начнется переход Юпитера в знак Тельца. В истории такие периоды всегда оборачивались переломными моментами.
Также эксперт предупредил, что уже 4 сентября самая большая планета начнет ретроградное движение.
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Фандеев привел в пример, что в истории подобные периоды, которые были связаны с этим планетарным событием, становились губительными. 1917 год, когда закончилась эра империализма, а умы людей охватили коммунистические идеи, продовольственный и товарный дефицит в 1988 году в СССР, смена политического строя в России в 2000 году и так далее.
Также астролог напомнил, что 2023-й — год Черного Водяного Кролика. Поэтому он уверен, что катастроф, связанных со стихией воды, человечеству не избежать, пишет Marieclaire.