Переломный ход в истории человечества: астролог раскрыл, когда начнутся катастрофы, связанные с водой

Также эксперт предупредил, что уже 4 сентября самая большая планета начнет ретроградное движение.

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Фандеев привел в пример, что в истории подобные периоды, которые были связаны с этим планетарным событием, становились губительными. 1917 год, когда закончилась эра империализма, а умы людей охватили коммунистические идеи, продовольственный и товарный дефицит в 1988 году в СССР, смена политического строя в России в 2000 году и так далее.

Также астролог напомнил, что 2023-й — год Черного Водяного Кролика. Поэтому он уверен, что катастроф, связанных со стихией воды, человечеству не избежать, пишет Marieclaire.