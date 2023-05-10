Выплатят по 8200 рублей за праздники: кто получит дополнительные деньги в мае

Напомним, что в мае было три праздничных дня — 1, 8 и 9 мая, а за выход на работу в такие дни полагается оплата по двойному тарифу.

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Эксперт взял за основу медианную зарплату по стране в 31 453 рубля. В таком случае оплата за один рабочий день в мае составляет 1368 рублей.

Если человек отработал все три праздничных дня в мае, ему полагается в среднем 8205 рублей, сообщает Primpress.