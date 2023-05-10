Запах жареной пищи улетучится в один момент: просто оставьте это на столешнице — раскрываем секрет

Кулинары знают, насколько въедлив запах жареной пищи и как трудно он выветривается с кухни, порой распространяя ароматы на всю квартиру.

Но есть вполне простое средство, которое поможет быстро и эффективно избавиться от неприятного амбре после готовки.

Устранить запах жареного поможет кондиционер для белья. Просто налейте в посудину горячую воду, добавьте в нее немного кондиционера и оставьте на столешнице поблизости с плитой. Совсем скоро от неприятного запаха еды не останется и следа.

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