Запах жареной пищи улетучится в один момент: просто оставьте это на столешнице — раскрываем секрет

Кулинары знают, насколько въедлив запах жареной пищи и как трудно он выветривается с кухни, порой распространяя ароматы на всю квартиру.
Но есть вполне простое средство, которое поможет быстро и эффективно избавиться от неприятного амбре после готовки.
Устранить запах жареного поможет кондиционер для белья. Просто налейте в посудину горячую воду, добавьте в нее немного кондиционера и оставьте на столешнице поблизости с плитой. Совсем скоро от неприятного запаха еды не останется и следа.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Справится с въедливым запахом жареного и эфирное масло. Три-четыре капли должно хватить для нейтрализации неприятного аромата.
По материалам belnovosti.by