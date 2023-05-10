В банках выстроились очереди, все скупают валюту: ажиотаж из-за курса рубля — такого выгодного уже не будет

Рубль на торгах в эту среду, 10 мая, продолжил уверенный рост по отношению к основным торгуемым валютам — доллару, евро и юаню.
По данным Московской биржи, курс доллара падал на 2,08 рубля, до 76,11 рубля, евро — на 2,48 рубля, до 83,77 рубля, юаня — на 26 копеек, до 10,98 рубля.
Скорее всего, в банках выстроятся очереди из желающих купить валюту для поездок за границу. Такого выгодного курса рубля, наверное, уже не будет. Так что нужно ловить момент. По оценкам экспертов, в ближайшие дни рубль достигнет лучших своих показателей с марта.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«После прохождения вниз курсом уровня 76,25 рубля за доллар следующим краткосрочным уровнем поддержки станет уровень 75,70 рубля, а на среднесрочном горизонте допускаем снижение курса доллара до отметки 73,75–74,75 рубля», — полагает Александр Фетисов из Россельхозбанка.
По материалам 1prime.ru