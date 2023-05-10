В банках выстроились очереди, все скупают валюту: ажиотаж из-за курса рубля — такого выгодного уже не будет

Рубль на торгах в эту среду, 10 мая, продолжил уверенный рост по отношению к основным торгуемым валютам — доллару, евро и юаню.

По данным Московской биржи, курс доллара падал на 2,08 рубля, до 76,11 рубля, евро — на 2,48 рубля, до 83,77 рубля, юаня — на 26 копеек, до 10,98 рубля.

Скорее всего, в банках выстроятся очереди из желающих купить валюту для поездок за границу. Такого выгодного курса рубля, наверное, уже не будет. Так что нужно ловить момент. По оценкам экспертов, в ближайшие дни рубль достигнет лучших своих показателей с марта.

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