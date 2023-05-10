От Москвы до Дальнего Востока все испепелит: россиян предупредили о страшном событии этим летом

В России многие привыкли к лютым холодам. Однако порой погода преподносит сюрпризы. Больше 10 лет назад было жаркое лето, когда столица погрузилась в смог. Однако теперь метеорологи предупредили, что это лето будет жутким. Все три месяца будет такая жаркая погода, которой не было 150 лет.
Эксперты отмечают, что этим летом на большей части территории России произойдут страшные события.
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Ожидается, что в Москве, Курской, Белгородской и Тульской областях, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, то есть практически по всей стране, температура будет достигать 40 градусов и выше.
И потом эта ужасная жара вызовет массовые лесные пожары на всей территории России. К слову, уже сейчас в ряде регионов борются с возгораниями, сообщает телеканал «Звезда».