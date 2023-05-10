От Москвы до Дальнего Востока все испепелит: россиян предупредили о страшном событии этим летом

Эксперты отмечают, что этим летом на большей части территории России произойдут страшные события.

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Ожидается, что в Москве, Курской, Белгородской и Тульской областях, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, то есть практически по всей стране, температура будет достигать 40 градусов и выше.

И потом эта ужасная жара вызовет массовые лесные пожары на всей территории России. К слову, уже сейчас в ряде регионов борются с возгораниями, сообщает телеканал «Звезда».