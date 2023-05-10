Больше не вырастет! Три простых способа раз и навсегда избавиться от травы между брусчаткой на садовом участке

Трава, прорастающая между брусчаткой, — настоящий бич для всех владельцев загородных домов и дачных участков.
А на самом деле способы борьбы с ней просты и эффективны. Отлично справляется с уничтожением травы кипяток. Щели между плитками нужно пролить очень горячей водой. Способ экологичный. Для достижения эффекта нужно будет повторить процедуру несколько раз на протяжении двух-трех дней.
Хорош для борьбы с сорняком и уксус. Его надо развести водой в соотношении 1:1 и добавить немного мыльного раствора. Обработать жидкостью швы между брусчаткой, а затем смыть водой. Процедуру тоже нужно повторить несколько раз.
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И еще одно безопасное средство борьбы с травой — соль. Ею нужно посыпать траву, растущую между брусчаткой. Только нужно быть аккуратным и следить за тем, чтобы соль не попала на другие растения, уничтожение которых не входит в ваши планы.
По материалам belnovosti.by