Больше не вырастет! Три простых способа раз и навсегда избавиться от травы между брусчаткой на садовом участке

Трава, прорастающая между брусчаткой, — настоящий бич для всех владельцев загородных домов и дачных участков.

А на самом деле способы борьбы с ней просты и эффективны. Отлично справляется с уничтожением травы кипяток. Щели между плитками нужно пролить очень горячей водой. Способ экологичный. Для достижения эффекта нужно будет повторить процедуру несколько раз на протяжении двух-трех дней.

Хорош для борьбы с сорняком и уксус. Его надо развести водой в соотношении 1:1 и добавить немного мыльного раствора. Обработать жидкостью швы между брусчаткой, а затем смыть водой. Процедуру тоже нужно повторить несколько раз.

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