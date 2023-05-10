Деньги на счете будут заморожены: россиян с банковскими картами предупредили о новом правиле с 19 мая

Юрист Сергей Петров рассказал, что 19 мая вступает в силу новый закон, который распространяет режим налоговой тайны на данные о снятии с учета умерших граждан. Дело в том, что ФНС будет передавать в банки сведения о смерти владельцев действующих счетов и вкладов, взятые из реестра ЗАГС.

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Поэтому если на карте умершего родственника была какая-то сумма денег и ее не сняли, то в какой-то момент будет уже поздно. Теперь банки будут замораживать все зачисления и выдачу сумм. Снять деньги будут невозможно, даже если на руках карта.

Эту меру приняли, чтобы снизить риск мошеннических действий. Отмечается, что раньше банки узнавали о смерти владельца счета только от родственников, что открывало широкое поле для злоупотреблений со стороны последних, пишет pnz.ru.