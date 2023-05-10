Как с помощью уксуса прогнать постельных клопов из квартиры — спасение найдено

Студенты, которые жили в общежитии, не понаслышке знают, как вывести из комнаты постельных клопов. И для этого не обязательно делать дорогостоящую дезинфекцию. Можно обойтись копеечным средством, которое было популярно еще во времена Советского Союза. Перед использованием лучше надеть защитные перчатки.

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Возьмите столовый укусу. Раствор нужно нанести на плинтус, все розетки, обильно смочить вентиляцию и все укромные уголки, где могут прятаться паразиты. Также этим средством можно протереть все поверхности в спальне. Клопы не переносят едкий запах. Постепенно, эти вредители покинуть квартиру. В качестве профилактики, такую уборку нужно проводить два раза в месяц. И проблема с клопами будет решена раз и навсегда.