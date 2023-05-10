Зачем кипятить сковороду в соде с хозяйственным мылом: черный нагар сползет как вода — так делали в СССР

Опытные домохозяйки раскрыли способ, которым наши бабушки пользовались еще во времена СССР. Этим копеечным средством можно отмыть даже двухслойный нагар с любой сковороды — и внутри, и снаружи.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Отмыть посуду (сковороды и кастрюли) от въевшегося жира и двухслойного нагара можно привычным средством. Берем 10-литровую металлическую емкость, пачку соды и брусок измельченного хозяйственного мыла. Смешиваем все ингредиенты, вливаем воду и ставим жидкость на плиту. Кипятим, а потом помещаем в емкость сковороду. Далее варим посуду в течение часа, достаем и промываем водой. Готово — сковорода сияет чистотой.