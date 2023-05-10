Это уже решено: пенсионеры со стажем смогут получить новую льготу

В России пенсионерам положены не только основные выплаты и доплаты, но и разные льготы. На этот раз российским гражданам пожилого возраста рассказали о возможности получения дополнительной льготы за определенный трудовой стаж.

Специалист в области пенсионных вопросов Анастасия Киреева пояснила, что это касается бесплатных путевок в санатории, которые будут выдавать обладателям почетного звания.