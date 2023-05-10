Это уже решено: пенсионеры со стажем смогут получить новую льготу

В России пенсионерам положены не только основные выплаты и доплаты, но и разные льготы. На этот раз российским гражданам пожилого возраста рассказали о возможности получения дополнительной льготы за определенный трудовой стаж.
Специалист в области пенсионных вопросов Анастасия Киреева пояснила, что это касается бесплатных путевок в санатории, которые будут выдавать обладателям почетного звания.
«Такое решение принято на уровне многих регионов. Например, в столице и подмосковном регионе бесплатно съездить в санаторий на лечение смогут не только инвалиды и получатели пенсий по старости, но и обладатели звания ветерана труда», – рассказала эксперт.
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Она также добавила, что получить такое звание имеют право и женщины со страховым стажем не менее 20 лет, а также мужчины, у которых есть минимум 25 лет трудового стажа. Однако это будет учитываться только при наличии определенных знаков отличия, сообщает PRIMPRESS.