«Вскоре произойдет катастрофа»: прорицатель из Америки назвал самый страшный день 2023 года

В последние годы на Земле происходит много бед. Людям пришлось пережить пандемию, сильные магнитные бури. С каждым годом все сильнее становятся лесные пожары, а ледники откалываются в Антарктиде.
А теперь американец Эно Алрик — один из тех, кто утверждает, что побывал в будущем, — заявил, что планету ждет страшное. Если верить его пророчествам, то самые ужасающие события произойдут уже в 2023-м.
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«Люди упадут на Землю с неба, и это будет началом конца», — говорил путешественник.
Алрик раскрыл дату, когда начнется «ужас». По его прогнозам, это произойдет 18 июня 2023-го.
Однако его слова по-разному расшифровывают. Некоторые уверены, что речь идет о пришествии инопланетян на Землю, другие считают, что он говорил о жуткой авиакатастрофе, которая может привести к большой войне, которая затмит все другие конфликты.
«Вскоре произойдет катастрофа, которая изменит мир. Потому что то, что вот-вот произойдет в небе, никогда раньше не случалось. Это позже перерастет в большую войну. Все выйдет из-под контроля», — озвучил пророчество еще одного ясновидца Крейг журнал wday.ru.