«Вскоре произойдет катастрофа»: прорицатель из Америки назвал самый страшный день 2023 года

В последние годы на Земле происходит много бед. Людям пришлось пережить пандемию, сильные магнитные бури. С каждым годом все сильнее становятся лесные пожары, а ледники откалываются в Антарктиде.

А теперь американец Эно Алрик — один из тех, кто утверждает, что побывал в будущем, — заявил, что планету ждет страшное. Если верить его пророчествам, то самые ужасающие события произойдут уже в 2023-м.