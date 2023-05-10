Никаких заявлений не нужно: пожилые россияне получат неожиданно доплату к пенсии

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Они получают выплаты, но суммы разные, так как зависят от разных факторов. В мае некоторые получили доплаты ко Дню Победы. А теперь стало известно, что каждый россиянин может претендовать на малоизвестную доплату к пенсии, которая назначается за советский стаж. Юрист Наталья Хурчанова рассказала, как именно ее получить.
По словам эксперта, доплата назначается за годы работы до того момента, как распался Советский Союз. Важное примечание, что деньги можно получить без заявления автоматически. Юрист напомнила, что переоценка пенсионных накоплений проходит в беззаявительном порядке. Более того, соцфонд самостоятельно рассчитает все показатели, которые нужны для назначения выплат россиянину.
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«Под валоризацией пенсионных прав подразумевается доплата гражданам, имеющим трудовой стаж до 1 января 2002 года. За факт работы гражданина до 2002 года размер пенсии увеличивается на 10 процентов.
Но если мы говорим о советском стаже, то речь пойдет о доплатах, положенных за работу до 1991 года. В этом случае пенсия увеличивается на 1 процент за каждый год работы», — объяснила Хурчанова в беседе с rg.ru.