Никаких заявлений не нужно: пожилые россияне получат неожиданно доплату к пенсии

По словам эксперта, доплата назначается за годы работы до того момента, как распался Советский Союз. Важное примечание, что деньги можно получить без заявления автоматически. Юрист напомнила, что переоценка пенсионных накоплений проходит в беззаявительном порядке. Более того, соцфонд самостоятельно рассчитает все показатели, которые нужны для назначения выплат россиянину.

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