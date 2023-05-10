Почему хозяйки стали переходить на уксус в мытье холодильника: эффект поразительный

Хозяйки все чаще стали отказываться от магазинной химии, работая на кухне. Это не экологично, дорого, да и не всегда эффективно.

Гораздо дешевле и проще использовать для этой цели уксус. Он отлично продезинфицирует ваш холодильник, устранит из него запах, отмоет грязь, не оставив разводов.

Сделайте раствор из равных частей уксуса и воды. И протрите им полки и ящики холодильника губой или тряпочкой. Уксус помогает удалить запахи и оставляет чистый и свежий аромат.

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А если соединить уксусный раствор с тертым мылом, то получите отличный состав для борьбы с жирными наслоениями на кухонной мебели.

Источник: дзен-канал My DIY cat