Как при помощи обычной газеты наточить остро нож: старая книга тоже подойдет

Далеко не всегда под рукой есть точильный камень или специальная точилка для ножей. Например, в гостинице, на даче или на пикнике вы эти приспособления вряд ли найдете.

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А вот отыскать газету, старый журнал или книгу гораздо легче. С их помощью вы сможете без труда сделать нож острым. Просто активно подвигайте лезвием по страницам, и оно станет как бритва!

Дело в том, что типографская краска содержит графит, он-то и творит чудеса с металлом.

Источник: дзен-канал TECHNOTION