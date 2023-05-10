Только при этой температуре можно высаживать перец в грунт: иначе урожая не дождетесь

Опытные садоводы предупреждают – перец нельзя высаживать в открытый грунт слишком рано. Дождитесь 20-25 градусов за окном и только тогда займитесь этими овощами.

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Если немного поспешить, урожая перца вам не видать как своих ушей. Овощ задержится в развитии, а плоды будут мелкими, горькими, невкусными.

При высадке не заглубляйте саженцы, поскольку у перца, как у деревьев, есть корневая шейка. Высаживайте в почву растения ровно так же, как они росли в рассаднике.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород»